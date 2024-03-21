الإحصاء: 74% نسبة معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي بطريقة آمنة لعام 2022

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العـالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحـدة منـذ عام 1992، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "المياه من أجل السلام".

مياه الصرف الصحي المنزلي

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن نسبة مياه الصرف الصحي المنزلي التي تم معالجتها بطريقة أمنه في مصر 74% وذلك عام 2022 مقابل 46% عام 2020 في الوقت الذي بلغت فيه تلك النسبة 58% علي مستوي العالم عام 2022 (وفقًا لما ورد على منصة الأمم المتحدة للمؤشر (6-3-1) من مؤشرات التنمية المستدامة الأممية استنادًا إلى تقارير وطنية).

مياه الصرف الصحي المعالج

كما بينت المؤشرات أن كمية مياه الصرف الصحي المعالج المستخدمة في ري الغابات الشجرية بلغت (59.9) مليون م3 في حين بلغت مساحة أراضي الغــابات الشجـرية المستفيدة (6.5) ألـف فـدان وكــان لمحـافظة ســوهاج النصيب الأكبر منها بمساحة (3.2) ألف فدان بنسبة بلغت 48.9% من الإجمالي وذلك عام 2022. • بلغت كمية المياه الجوفية (العميقة والسطحية) (9.09) مليار م3 بنسبة مساهمة بلغت 11.1% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام 2023، مقابل (8.83) مليار م3 بنسبة مساهمة بلـغت 10.9% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام 2022.

مبادرة حياة كريمة

وفي إطــار قيـام وزارة المـوارد المـائية والـري بدورها في تنفيذ أعمــال المبادرة الـرئاسية "حيـاة كريمة" التي تغطي أنشتطهـا في المرحلة الأولي عدد (54) مركز في نطاق (20) محافظه فقد تم خلال عام 2023 تأهيل (309) كيلو متر من الترع بمراكز المبادرة ويجري حاليًا العمل علي تأهيل ترع بأطوال (879) كيلو متر من المقرر الإنتهاء من أطوال كبيرة منها خلال العام الجاري.