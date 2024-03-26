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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 121.9 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي خلال 2022 - 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول إجمالي متحصلات النقد الأجنبي إلى 121.9 مليار دولار عام 2022 - 2023، مقابل 160.5 مليار دولار أمريكي عام 2021 - 2022، بنسبة انخفاض قدرها 24.0%؛ نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية، حيث بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي 2022 - 2023.

مدفوعات النقد الأجنبى

وأشار جهاز الإحصاء، وفق النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي عام 2022 - 2023، إلى أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 135.0مليار دولار عام 2022-2023 مقابل 185،3 مليار دولار عام 2021-2022 بنسبة انخفاض قدرها 27.1% ويرجع ذلك الانخفاض الى انخفاض المدفوعات على الحساب المالي (استثمارات الحافظة ) لتصل الى 7.6 مليار دولار أمريكي عام 2022-2023 مقابل 32.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق

جاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية اسهامًا في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2022-2023 بقيمة 45.6 مليار دولار أمريكي وبنسبة 37.4% من إجمالي المتحصلات وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية حيث بلغت أجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 15.0% من أجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة الامارات العربية المتحدة حيث بلغت 12.8مليار دولار أمريكي.

ارتفاع التعاملات النقدية 

جاءت مجموعة دول القارة الاوروبية على رأس المجموعات الدولية المستقبلة لمدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2022 بقيمة 48.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.6% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 12.2 مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 6.6مليار دولار أمريكي.

ارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة ارتفاع قدرها 25.9% لتصل إلى 3.80مليار دولار مقابل 3.01 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل الى 1.73 مليار دولار عام 2022-2023.

انخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU ( (مصر ليست عضو بها ) لتصل إلى 47.5 مليار دولار مقابل 53،8 مليار دولار في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 11.6% مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية الى 5.1 مليار دولار عام 2022-2023 مقابل 14.0مليار دولار في العام السابق.

الاحصاء جهاز الإحصاء النقد الأجنبي المتحصلات الحكومية التعاملات النقدية الكوميسا

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