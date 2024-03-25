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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. برزك آميد فى مهمة سرية و"الصباح" يعده بمكافأة كبرى

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 15

يسند حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 15، مهمة قتل الإمام أبو حامد الغزالى لمختار جديد من أتباعه بعدما فشل “منصور” الشاب الأول فى أداء المهمة، بل وتحول إلى تابع للإمام الغزالى وانقلب على خطة الصباح.

مسلسل الحشاشين الحلقة 15

وقع اختيار الصباح ضمن أحداث الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين على قائد جيشه برزك آميد، ليتولى مهمة قتل مريد الإمام الغزالى أولًا، خشية تورطه فى إفشاء أسرار عن قلعة الحشاشين، ووجه تعليمه إلى برزك: أهم حاجة قتل الشاب الكافر منصور فى أسرع وقت، أما الغزالى ده محتاج تفكير ووقت.

مسلسل الحشاشين

على الجانب الآخر، جلس الشاب منصور إلى جوار الإمام الغزالى يتحدثا معًا عن ضلال جماعة حسن الصباح والفكر الباطنى، قطع الغزالى شكوك الشاب: لو شفت حسن الصباح بيمشي على المياه أو بيطير أو بيكلم الريح، حطه فى ميزان الشرع، إذا خالف الشرع فهو وهم، حتى انا لو خالفت الشرع ابقي وهم وشيطان، لقد انقطع الوحى منذ أن نزل على خاتم الأنبياء المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يملك مفاتيح الجنة إلا من خلق الجنة.

مسلسل الحشاشين

تمضى أحداث الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين، ويغادر “آميد” القلعة فى طريقه إلى القدس لتنفيذ مهمة قتل الشاب مريد الإمام الغزالى، ويعده حسن الصباح بمكافأة: بعد الرجوع هتكون فى مكانة تانية خالص.. مكانة يحسدك عليها أقرب الناس.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة 15 من  مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الخامسة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 15 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تسلط قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة الضوء على واحد من أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى،وهو حسن الصباح، الذى أسس طائفة الحشاشين، وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

 

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