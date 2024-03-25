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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. الخيام يصل آلموت ومشاهد مرعبة تدفعه للهروب

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 15

وصل الشاعر عمر الخيام إلى قلعة آلموت خلال أحداث مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 15،  بصحبة صديقه صهبان استجابةً منهما لرسالة حسن الصباح التى طالب فيها الخيام بالذهاب إليه في قلعة ألموت، حتى يكون في مأمن من أي خطر أو شر قريب، لكن مشاهد مرعبة كانت فى انتظاره قد تدفعه للهرب مجددًا.

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مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 15

منذ أن وطأت أقدام الخيام وصديقه أعتاب قلعة آلموت، بدأ القلق يتسرب إلى نفوسهم، استشعر الخيام عند دخول القلعة أنه فى عالم البرزخ، مكان لا علاقة له بالدنيا ولا الآخر، حيث ينصب حسن الصباح نفسه ملكًا على عالم ليس له وجود، وفى محاولته لفهم ما يدور فى عقل الصباح سأله: بتعمل كده ليه يا حسن، ليجيبه الأخير: العالم ناقصه العدل، والعدل محتاج قوة، وللأسف القوة دائما فى يد الظلمة، فقررت اعمل مملكة اقتل بها الظلمة من غير أى حروب، لكن بالعقل والانتقام أقدر أوقع دولة.

مسلسل الحشاشين 

عبر الخيام عن مخاوفه من طموح الصباح فى حديثه لصديقه صهبان، ووصف حسن الصباح بشخص يرى نفسه فوق البشر، عقله غابة مليانه وحوش، لا تعرف أى وحش فيهم هيحكم.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 16

تعرض الحلقة 16 من  مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض السادسة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 16 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تسلط قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة الضوء على واحد من أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى،وهو حسن الصباح، الذى أسس طائفة الحشاشين، وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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