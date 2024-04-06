أحداث مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" الحلقة 27

يرغب عشاق الدراما الرمضانية في معرفة ملخص الحلقة 27 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج والتي تصدرت التريند مؤخرا حيث تتصاعد أحداث المسلسل بشكل دائم مما يجعل الجمهور في تشوق لمعرفة الأحداث الجديدة.

مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" أحداث الحلقة 27

علمت هالة - سلوى خطاب، بالقضية التى رفعتها صدفة على فؤاد - خالد الصاوي، فاتفقت مع معتز - فراس سعيد، أن تعطيه مستندات لفضيحة فؤاد، ليبتزه مقابل أن يكتب كل ممتلكاته لهالة، خوفًا من أن تثبت صدفة نسبها وترثه مع أبنائها.

وشهد مسلسل صدفة الحلقة 27 مشاجرة بين صاصا- أحمد أبو زيد، ونوجة- رباب ممتاز، بسبب عدم تنفيذ نوجة لوعدها بأنها ستعطيه له صالة ألعاب رياضية وكذلك ستكتب سيارة باسمه، بعد أن يتزوجا، وحينما اتهمته نوجة أنه قد تزوجها فقط من أجل أموالها جاء رده بأن ذلك حقيقة وأنه لا يحبها، وقام بتطليقها، وكانت أمه- رحاب الجمل، تسمع حديثهم فأطلقت زغرودة فصدمتها نوجة أن ابنها وقع على مؤخر بقيمة ربع مليون جنيه.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الـ27

ويعرض مسلسل الفنانة ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.