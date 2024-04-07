الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

عيد الفطر 2024 ومرضى السكرى.. نصائح للحفاظ على مستويات السكر تحت السيطرة

مرض السكري
مرض السكري

يعرف عن مناسبة عيد الفطر بأنه وقت الفرح ويمكن للأفراد المصابين بمرض السكري المشاركة بشكل كامل في احتفالات ما بعد شهر رمضان مع إعطاء الأولوية لصحتهم ومستويات السكر في الدم. 

وينصح خبراء الصحة بالتخطيط للمستقبل، واتخاذ خيارات غذائية مدروسة، والبقاء نشطين، ومراقبة مستويات السكر في الدم، وإدارة التوتر وطلب الدعم حتى يتمكن مرضى السكري من الاستمتاع باحتفال عيد الفطر السعيد والصحي في عام 2024، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

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نصائح مهمة

كُن على دراية بالكربوهيدرات: انتبه إلى كمية الكربوهيدرات التي تتناولها، حيث إن العديد من أطباق عيد الفطر غنية بالأرز والخبز والأطعمة النشوية الأخرى، اهدف إلى موازنة وجباتك مع البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والأطعمة الغنية بالألياف للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم.

حافظ على نشاطك: قم بدمج النشاط البدني في روتينك اليومي، حتى خلال فترة الأعياد، قم بالمشي لمسافات قصيرة بعد الوجبات أو قم بممارسة التمارين الخفيفة للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، خطط للأنشطة العائلية التي تتضمن الحركة، مثل الألعاب في الهواء الطلق أو التمارين الجماعية، للبقاء نشيطًا أثناء قضاء الوقت مع أحبائك.

مراقبة مستويات السكر في الدم: راقب عن كثب مستويات السكر في الدم طوال الاحتفالات، خاصة إذا كنت تجرب أطعمة جديدة أو تنحرف عن روتينك المعتاد. احمل معك جهاز مراقبة الجلوكوز واختبر نسبة السكر في الدم بانتظام، وفقًا لتوصيات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

حافظ على رطوبة جسمك: اشرب الكثير من الماء لتظل رطبًا، خاصة في المناخات الدافئة أو إذا كنت تمارس أنشطة بدنية. قلل من المشروبات السكرية واختر الماء وشاي الأعشاب أو المشروبات الخالية من السكر بدلًا من ذلك.

إدارة التوتر: يمكن أن تكون احتفالات عيد الفطر مرهقة بسبب الالتزامات الاجتماعية والتجمعات العائلية وعوامل أخرى. مارس تقنيات إدارة التوتر مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا للتحكم في مستويات التوتر، إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية وتخصيص وقت للاسترخاء والراحة وسط الاحتفالات.

اطلب الدعم: لا تتردد في التواصل مع الأصدقاء أو أفراد العائلة أو مجموعات الدعم للتشجيع والمساعدة في إدارة مرض السكري خلال عيد الفطر، شارك مخاوفك وتحدياتك مع أحبائك واطلب دعمهم في اتخاذ خيارات صحية طوال الاحتفالات.

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