الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الثامن والعشرون من رمضان 2024

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الثامن والعشرون من رمضان 2024، في محافظات مصر خلال الأيام الساعات المقبلة.

كما تتوقع هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة في مناطق مختلفة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ويتوقع نشاط في الرياح على فترات متقطعة في مُعظم المناطق.

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حالة الطقس اليوم الأحد وحتى نهاية شهر رمضان 2024

حالة الطقس اليوم الثامن والعشرون من رمضان 2024

أكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأحد وحتى نهاية شهر رمضان 2024 سيكون دافئًا نهارا مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة البحر الأحمر، والتي ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس غدًا الإثنين 8 أبريل 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس غدًا الإثنين 8 أبريل 2024، تشهد، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الغد، يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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"حار نهارًا".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

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حار نهارًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الرابع والعشرون من رمضان 2024

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار الاضطرابات في الأحوال الجوية، إذ يستمر سقوط الأمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة في مصر، وتكون رعدية في بعض الأحيان، وتشمل مناطق أكبر تصل للقاهرة الكبرى وعدد كبير من المحافظات، وتستمر لأول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وسط تحذيرات من اضطرابات حادة ضمن طقس الأيام المقبلة.


درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 26 الصغرى 15
العاصمة الإدارية العظمى 27 الصغرى  16
6 أكتوبر العظمى 26 الصغرى  15
بنها العظمى 26 الصغرى  15
دمنهور العظمى 25 الصغرى  15
وادي النطرون العظمى 26 الصغرى  14
كفر الشيخ العظمى 26 الصغرى  15
المنصورة العظمى 25 الصغرى  15
الزقازيق العظمى 26 الصغرى  16
شبين الكوم العظمى 26 الصغرى  15
طنطا العظمى 26 الصغرى  15
دمياط العظمى 24 الصغرى  15
بورسعيد العظمى 24 الصغرى  16
الإسماعيلية العظمى 28 الصغرى  15
السويس العظمى 27 الصغرى  15
العريش العظمى 25 الصغرى  11
رفح العظمى 24 الصغرى  11
رأس سدر العظمى  27 الصغرى  16
نخل العظمى 25 الصغرى  08
كاترين العظمى 22 الصغرى  05
الطور العظمى 25 الصغرى  18
طابا العظمى 25 الصغرى  16
شرم الشيخ العظمى 28 الصغرى  19
الإسكندرية العظمى 23 الصغرى  15

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