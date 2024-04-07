كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد وحتى نهاية شهر رمضان 2024 حيث من المتوقع أن يكون الطقس دافئًا نهارا مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الأحد وحتى نهاية شهر رمضان 2024

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم الأحد وحتى نهاية شهر رمضان سيكون حارا، على جنوب الصعيد وفي ساعات الليل والصباح الباكر ويكون الطقس مائلًا للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما سيكون لطيفًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة في مناطق مختلفة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ويتوقع نشاط في الرياح على فترات متقطعة في مُعظم المناطق.

حالة الطقس يوم الإثنين

تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، لتمتد وتكون خفيفة أحيانًا إلى مناطق جنوب الوجه البحري، مع تكونات رعدية في بعض الأحيان في مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أما عن نشاط الرياح فمتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد نشاطًا في الرياح، تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 9 إبريل

تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء ومنطقة خليج العقبة ومدن القناة، وتكونت رعدية أحيانًا على فترات متقطعة. كما سُجل نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأربعاء 10 إبريل

تساقطت أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة. كما شهدت مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشاطًا في الرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

في القاهرة الكبرى والوجه البحري، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية.

على السواحل الشمالية، من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى حوالي 23 درجة مئوية.

في جنوب سيناء، قد تصل درجة الحرارة العظمى إلى 28 درجة مئوية.

في شمال الصعيد، يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية.

في جنوب الصعيد، قد تصل درجة الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية.

اقرأ أيضا

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء