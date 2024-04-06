الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.. أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من 1.5 متر إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 26 15

بنهــــا 26 15

دمنهور 25 15

وادى النطرون 26 14

كفر الشيخ 26 15

المنصورة 25 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 26 15

طنطا 26 15

دمياط 24 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 28 15

السويس 27 15

العريش 25 11

رفح 24 11

رأس سدر 27 16

نخل 25 08

كاترين 22 05

الطور 25 18

طابا 25 16

شرم الشيخ 28 19

الإسكندرية 23 15

العلمين 23 14

مطروح 22 13

السلوم 23 12

سيوة 27 13

رأس غارب 28 21

الغردقة 29 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 30 20

شلاتين 29 21

حلايب 27 20

أبورماد 28 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 27 14

بني سويف 27 15

المنيا 27 14

أسيوط 28 15

سوهاج 28 17

قنا 30 19

الأقصر 30 20

أسوان 32 20

الوادى الجديد 30 19

أبوسمبل 31 21