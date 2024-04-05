الجمعة 05 أبريل 2024
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عاجل| "الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، إن اليوم نشهد استقرارًا للأحوال الجوية، في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن البلاد تشهد على مدار أيام ارتفاعًا في درجات الحرارة بقيم أعلى من معدلاتها الطبيعية بواقع 5 درجات.

وأضافت: "اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 31 درجة مئوية، وخاصة في فترة الظهيرة، ليستشعر المواطنون الإحساس بالطقس الحار في فترة النهار بمحافظات القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء".

وتابعت: "اليوم سيشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعته ما بين 30 إلى 35 كيلومترًا للساعة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وبعض المناطق من شمال الصعيد، ونشاط الرياح سنشعر به بصورة أكبر مع انتهاء فترة الظهيرة ودخولنا فترة المساء وساعات الليل ليلطف الأجواء بشكل كبير ويساعد في إحساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة والرياح ليست محملة بالأتربة أو الرمال المثارة".

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة، بدءًا من غدٍ السبت، لتنخفض تدريجيًا ونستشعر مزيدًا من التراجع يومي الأحد والإثنين، كما أنه من المتوقع تأثرنا بمنخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا لنعود إلى الأجواء الربيعية مرة أخرى في فترات النهار.

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حالة الطقس اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

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