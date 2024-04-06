"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول طقس أيام عيد الفطر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الأجواء في العيد يصاحبها مزيد من انخفاض درجات الحرارة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن تأثر البلاد بكتل صحراوية، خلال الأيام الماضية، أدى لارتفاع في درجات الحرارة وهو أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام.

وأكدت أنه اعتبارًا من اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل يصل لـ4 درجات مئوية عن الأيام الماضية، إذ تسجل العظمى 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

وأوضحت أن اليوم متوقع أن يوجد أيضًا سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الأجواء اليوم ربيعية مائلة للحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وحارة على المناطق الجنوبية، أما فترة الليل فتسود أجواء مائلة للبرودة على كل محافظات الجمهورية.

نشاط رياح مساء اليوم غير مثير للأتربة والرمال

وحذرت من وجود نشاط رياح في فترات المساء على أغلب محافظات الجمهورية، والتي تعمل على تلطيف الأجواء، وهي غير مثيرة للرمال والأتربة، مرددة: "متوقع عودة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية".

وواصلت: "بدءًا من الغد يزيد تعمق المنخفض الجوي، وتزيد معه انخفاضات درجات الحرارة، والتي تستمر معنا حتى نهاية الأسبوع، الأجواء ستكون ربيعية يصاحبها انخفاضات في درجات الحرارة".

واستطرد: "كميات الأمطار متوقع لها زيادة وخاصة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وهي ستكون أمطارًا رعدية"، لافتة إلى أن طقس العيد سيكون ربيعيًا مائلًا للدفء نهارًا، يصاحبها أجواء شتوية ليلًا.

وحول حقيقة تعرض البلاد لموجة أمطار خلال أيام العيد، قالت: "معانا فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال أيام العيد، وأنصح الناس بارتداء الملابس الخريفية وعدم تخفيف الملابس".