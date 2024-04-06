السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول طقس أيام عيد الفطر

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الأجواء في العيد يصاحبها مزيد من انخفاض درجات الحرارة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن تأثر البلاد بكتل صحراوية، خلال الأيام الماضية، أدى لارتفاع في درجات الحرارة وهو أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام.

وأكدت أنه اعتبارًا من اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل يصل لـ4 درجات مئوية عن الأيام الماضية، إذ تسجل العظمى 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

وأوضحت أن اليوم متوقع أن يوجد أيضًا سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الأجواء اليوم ربيعية مائلة للحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وحارة على المناطق الجنوبية، أما فترة الليل فتسود أجواء مائلة للبرودة على كل محافظات الجمهورية.

 

نشاط رياح مساء اليوم غير مثير للأتربة والرمال 

وحذرت من وجود نشاط رياح في فترات المساء على أغلب محافظات الجمهورية، والتي تعمل على تلطيف الأجواء، وهي غير مثيرة للرمال والأتربة، مرددة: "متوقع عودة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية".

وواصلت: "بدءًا من الغد يزيد تعمق المنخفض الجوي، وتزيد معه انخفاضات درجات الحرارة، والتي تستمر معنا حتى نهاية الأسبوع، الأجواء ستكون ربيعية يصاحبها انخفاضات في درجات الحرارة".

واستطرد: "كميات الأمطار متوقع لها زيادة وخاصة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وهي ستكون أمطارًا رعدية"، لافتة إلى أن طقس العيد سيكون ربيعيًا مائلًا للدفء نهارًا، يصاحبها أجواء شتوية ليلًا.

وحول حقيقة تعرض البلاد لموجة أمطار خلال أيام العيد، قالت: "معانا فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال أيام العيد، وأنصح الناس بارتداء الملابس الخريفية وعدم تخفيف الملابس".

الأرصاد طقس العيد أجواء عيد الفطر الأحوال الجوية أمطار العيد

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم 27 رمضان 2024 بالقاهرة وباقي المحافظات

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حنفى جبالى وأحمد موسى ونشأت الديهى يشاركون فى جنازة فتحى سرور (صور)

مات صائمًا.. تجديد حبس 6 متهمين بقتل شاب يوزع تمور فى رمضان بحلوان

الرقابة الإدارية تضبط مديرا عاما بـ"الزراعة" بتهمة تلقي رشوة مالية

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول طقس أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية