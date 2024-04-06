تصدر السؤال عن حالة الطقس اليوم 27 رمضان 2024 بالقاهرة وباقي المحافظات، محركات بحث منصات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها الحالة الجوية مؤخرا وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم 27 رمضان 2024 بالقاهرة وباقي المحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم 27 رمضان 2024 بالقاهرة وباقي المحافظات حيث يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الارصاد الجوية وجود فرص لسقوط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

اعتبارًا من غدًا الأحد 7 أبريل إلى الثلاثاء 9 أبريل يشهد الجو انخفاض آخر في درجات الحرارة على اغلب الأنحاء يصاحب ذلك امطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، ويسود طقس غدًا امطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على اغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، الموافق 6 أبريل و27 رمضان 2024، استقرارًا في درجات الحرارة حيث سادت أجواء معتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلا مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد سجلت محافظة الإسكندرية اليوم السبت، درجات حرارة بلغت العظمى منها 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، وبلغت سرعة الرياح 38 كم / الساعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

من المتوقع أن تشهد يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 أبريل، أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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