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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حالة الطقس اليوم السبت 6-4-2024 أول أيام شهر رمضان فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يحرص المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم السبت 6-4-2024 أول أيام شهر رمضان في مصر، حيث كشفت الهيئة العامة في مصر للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، موضحة أن هناك وجود انخفاضًا جديدًا وملحوظًا بدرجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد وسيستمر بشكل تدريجي إلى نهاية الأسبوع الجديد.

حالة الطقس اليوم السبت 6-4-2024 أول أيام شهر رمضان في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم السبت 6 أبريل 2024، ودرجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس اليوم في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد في مصر ببيان عاجل من حالة الطقس في الأيام القادمة، حيث سوف يشهد انخفاض بدرجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم ستتراوح ما بين مبلغ 3 إلى 4 درجات مئوية، سيصاحبها نشاط للرياح مما سيزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وسيصاحب ذلك فرص أمطار بمناطق متفرقة من شمال البلاد.

حالة الطقس غدا الأحد

عن حالة الطقس غدا قالت الأرصاد الجوية، إنه سيسود طقس مائل للدفء في القاهرة الكبرى وبالوجه البحري، والسواحل الشمالية، سيكون مائلا للحرارة في جنوب سيناء، وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، وطقس بارد في الليل وفي الصباح الباكر بأغلب الأنحاء.

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وستعود فرص سقوط الأمطار غدا الأحد، إذ ستكون خفيفة على مناطق من كافة السواحل الشمالية وفي شمال الوجه البحري بفترات متقطعة، كما ستنشط الرياح على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وبالسواحل الشمالية الغربية وتكون على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الخميس 4-4-2024 الموافق 25 رمضان فى مصر

حالة الطقس اليوم 25 رمضان 2024 في مصر والتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر

القاهرة الكبرى والوجه البحرى
درجة الحرارة العظمى: 31
درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية
درجة الحرارة العظمى:22
درجة الحرارة الصغرى: 15

السواحل الشمالية الشرقية
درجة الحرارة الدرجة العظمى:25
درجة الحرارة الدرجة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر
درجة الحرارة الدرجة العظمى:35
درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد
درجة الحرارة العظمى: 35
درجة الحرارة الصغرى: 18

محافظات جنوب الصعيد
درجة الحرارة العظمى:36
درجة الحرارة الصغرى:22

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