الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حالة الطقس اليوم الخميس 4-4-2024 الموافق 25 رمضان فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، أن يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ويعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 4-4- 2024 الموافق 25 رمضان في مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر اليوم  الخميس الموافق 4 أبريل 2024، ليسود طقس حار نهارًا، بعد أن استقرت الحرارة بمعدلات في حدود الثلاثين إلى أوائل الثلاثين، مع وجود ضغط صيفي مُبكر سيؤدي إلى ضعف في انخفاض درجات الحرارة، تشهد نشاطًا للرياح، يؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

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حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

يسود طقس مائل للحرارة على الإسكندرية والسواحل الشمالية اليوم الخميس، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وتتأثر حالة الطقس اليوم بتشكل شبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم 

  • القاهرة العظمى: 33 درجة والصغرى 17.
  • الإسكندرية العظمى: 24 والصغرى 15.
  • مطروح العظمى: 23 درجة والصغرى 14.
  • سوهاج العظمى: 34 درجة والصغرى 18.
  • قنا العظمى: 35 درجة والصغرى 18.
  • أسوان العظمى: 36 درجة والصغرى 20.
  • مرسى مطروح: 23 درجة والصغرى 14.
  • السلوم: 22 درجة والصغرى 13.
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