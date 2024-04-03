"الأرصاد": طقس حار نهارًا غدًا والقاهرة تسجل 31 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

واستعرض برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى، طقس غد الخميس، حيث يتوقع أن يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء.

حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 31 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة، والعظمى في الإسكندرية 27 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

العظمى الصغرى

القاهرة 31 17

العاصمة الإدارية 32 17

6 أكتوبر 32 17

بنهــــا 30 18

دمنهور 30 18

وادى النطرون 32 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 31 17

طنطا 31 17

دمياط 25 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 33 16

السويس 32 17

العريش 27 16

رفح 26 16

رأس سدر 33 18

نخل 31 12

كاترين 25 11

الطور 29 21

طابا 32 20

شرم الشيخ 36 24

الإسكندرية 27 16

العلمين 27 16

مطروح 25 13

السلوم 26 13

سيوة 30 12

رأس غارب 34 22

الغردقة 35 23

سفاجا 35 22

مرسى علم 36 21

شلاتين 30 22

حلايب 29 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 28 20

الفيوم 33 17

بني سويف 34 18

المنيا 35 18

أسيوط 36 19

سوهاج 35 20

قنا 36 20

الأقصر 38 21

أسوان 37 21

الوادى الجديد 38 20

أبوسمبل 36 20