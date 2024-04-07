حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 7-4-2024 الموافق 28 رمضان

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم تراجع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري وتبدأ من اليوم الأحد حتى وقفة العيد، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 7-4-2024 أول أيام شهر رمضان في مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الأحد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع سقوط الأمطار في بعض المناطق مع استمرار الانخفاض حتى نهاية الأسبوع.

وتتراجع درجات الحرارة ليكون الطقس مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية

كما توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الإسكندرية أن يسود الطقس الدافئ على الإسكندرية والسواحل الشمالية، وتتشكل فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى: 26 درجة مئوية

الصغرى: 15 درجة مئوية

السواحل الشمالية الشرقية:

العظمى: 24 درجة مئوية

الصغرى: 16 درجة مئوية

جنوب الصعيد:

العظمى: 31 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 23 درجة مئوية

الصغرى: 15 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 27 درجة مئوية

الصغرى: 14 درجة مئوية

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

العظمى: 28 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية