الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حار نهارًا".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

طقس حار
طقس حار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث نشهد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، لطيفا ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجارت الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21.

تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس الأرصاد

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