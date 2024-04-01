الأرصاد: البلاد ستتأثر بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد في هذه الأيام استمرارا في ارتفاعات قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، إذ تتأثر البلاد بمصادر الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، مشيرةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن هذه الكتل مرتفعة في قيم حرارتها، وفي طبقات الجو العليا يوجد امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهو ما يساعد أيضا على ارتفاع قيم الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "أجواء فترة النهار ستكون حارة في معظم محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية".

درجات الحرارة اليوم الإثنين

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: الصغرى 19 والعظمى 31

العاصمة الإدارية: الصغرى 19 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 18 والعظمى 32

بنها: الصغرى 19 والعظمى 31

دمنهور: الصغرى 19 والعظمى 31

وادى النطرون: الصغرى 18 والعظمى 32

المنصورة: الصغرى 19 والعظمى 31

الزقازيق: الصغرى 19 والعظمى 31

شبين الكوم: الصغرى 18 والعظمى 30

