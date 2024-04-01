الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأرصاد: البلاد ستتأثر بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية

الأمطار
الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد في هذه الأيام استمرارا في ارتفاعات قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، إذ تتأثر البلاد بمصادر الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، مشيرةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن هذه الكتل مرتفعة في قيم حرارتها، وفي طبقات الجو العليا يوجد امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهو ما يساعد أيضا على ارتفاع قيم الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "أجواء فترة النهار ستكون حارة في معظم محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية".

درجات الحرارة اليوم الإثنين

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: الصغرى 19 والعظمى 31

العاصمة الإدارية: الصغرى 19 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 18 والعظمى 32

بنها: الصغرى 19 والعظمى 31

دمنهور: الصغرى 19 والعظمى 31

وادى النطرون: الصغرى 18 والعظمى 32

المنصورة: الصغرى 19 والعظمى 31

الزقازيق: الصغرى 19 والعظمى 31

شبين الكوم: الصغرى 18 والعظمى 30
 

الأرصاد الجوية الأرصاد

مواد متعلقة

متحدث الدفاع المدنى الفلسطينى: هناك صعوبة فى التعامل مع الجثث تحت الأنقاض

"الأرصاد": نشاط للرياح وارتفاع فى درجات الحرارة اليوم

الدفاع المدنى بغزة: الاحتلال أعدم مواطنين مكبلى الأيدى فى مجمع الشفاء الطبى

مخرج "جودر": المسلسل مكلف جدًا وسعيد بردود الأفعال حتى الآن

تكريم عدد من أسر الشهداء خلال فعالية "حكاية خير" فى العريش

القومى للطفولة والأمومة: دعم الأشقاء الفلسطينيين ليس بجديد على المصريين

مشيرة خطاب: انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين خرقت المواثيق والقوانين الدولية

ممثل "مجلس القبائل": وفرنا أكثر من 100 ألف وجبة دعمًا للأشقاء فى غزة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر