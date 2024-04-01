الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث الدفاع المدني الفلسطيني: هناك صعوبة في التعامل مع الجثث تحت الأنقاض

محمود بصل
محمود بصل

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلفت دمارا هائلا في مجمع الشفاء الطبي، وأحرقت كافة المباني ف يالمجمع.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني في مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، هناك صعوبة في التعامل مع الجثث تحت الأنقاض، والاحتلال جرف البنى التحتية مع الشـهداء في مجمع الشفاء الطبي.

عملية عسكرية شاملة

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ يوم 18 مارس الماضي عملية عسكرية شاملة حوّل بموجبها مجمع الشفاء الطبي إلى ثكنة عسكرية، والمنطقة المحيطة والشوارع المؤدية إليه إلى منطقة عسكرية وساحة حرب، في ظل قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من المسيرات على مدار الساعة.

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في وقت سابق، عن توثيقه إعدام الجيش الإسرائيلي 13 طفلًا فلسطينيًا في عمليات إطلاق نار مباشر على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل حصار مباني مجمع الشفاء الطبي، وتهدد المتواجدين في المجمع باستهداف أي شخص يتحرك بشكل مباشر، حيث أطلق النازحون بالمجمع نداءات استغاثة، خشية حدوث مجزرة بحقهم.

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي المدني الفلسطيني الدفاع المدني الفلسطيني

مواد متعلقة

"الأرصاد": نشاط للرياح وارتفاع في درجات الحرارة اليوم

الدفاع المدنى بغزة: الاحتلال أعدم مواطنين مكبلى الأيدى فى مجمع الشفاء الطبى

مخرج "جودر": المسلسل مكلف جدًا وسعيد بردود الأفعال حتى الآن

تكريم عدد من أسر الشهداء خلال فعالية "حكاية خير" فى العريش

القومى للطفولة والأمومة: دعم الأشقاء الفلسطينيين ليس بجديد على المصريين

مشيرة خطاب: انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين خرقت المواثيق والقوانين الدولية

ممثل "مجلس القبائل": وفرنا أكثر من 100 ألف وجبة دعمًا للأشقاء فى غزة

ناقد فنى: "بدون سابق إنذار" سيصبح "الحصان الأسود"

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر