متحدث الدفاع المدني الفلسطيني: هناك صعوبة في التعامل مع الجثث تحت الأنقاض

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلفت دمارا هائلا في مجمع الشفاء الطبي، وأحرقت كافة المباني ف يالمجمع.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني في مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، هناك صعوبة في التعامل مع الجثث تحت الأنقاض، والاحتلال جرف البنى التحتية مع الشـهداء في مجمع الشفاء الطبي.

عملية عسكرية شاملة

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ يوم 18 مارس الماضي عملية عسكرية شاملة حوّل بموجبها مجمع الشفاء الطبي إلى ثكنة عسكرية، والمنطقة المحيطة والشوارع المؤدية إليه إلى منطقة عسكرية وساحة حرب، في ظل قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من المسيرات على مدار الساعة.

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في وقت سابق، عن توثيقه إعدام الجيش الإسرائيلي 13 طفلًا فلسطينيًا في عمليات إطلاق نار مباشر على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل حصار مباني مجمع الشفاء الطبي، وتهدد المتواجدين في المجمع باستهداف أي شخص يتحرك بشكل مباشر، حيث أطلق النازحون بالمجمع نداءات استغاثة، خشية حدوث مجزرة بحقهم.