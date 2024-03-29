ناقد فني: "بدون سابق إنذار"سيصبح "الحصان الأسود"

قال الناقد الفني عبد الله غلوش، إن مسلسل "جودر" جذبه منذ مشاهدته التتر، حيث أن جزء من الحكاية "نوستالجيا"، مشيرا إلى أنه كان يتخوف من أن تقديم ألف ليلة وليلة سيتم رفضه، إلا أنه مقدم كجرافيك وتصوير وديكورات متميزة، وذلك لا يقل عن أي دولة في العالم.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، أن أفضل شيء في مسلسل "جودر" هو طاقم العمل، وضيوف الشرف نجوم كبار، ولا يوجد استسهال في العمل، كما قدم الشكر لنجوم مسلسل "كامل العدد" لأنه يجعلك جزء من العائلة، كما أنه يناقش مشكلات ثلاث أجيال مختلفة.

وعن مسلسل "بدون سابق إنذار"، ذكر أنه تسبب في حالة جدل، وسيصبح "الحصان الأسود" في النصف الثاني من شهر رمضان، موضحا أن آسر ياسين وعائشة بن أحمد قدما دورا متميزا.

ولفت أن المسلسلات ذات الـ30 حلقة، أوشكت على الاختفاء، مشيرا إلى أن هناك 5 مسلسلات بدأ عرضهم في النصف الثاني من رمضان "جودر ومليحة وبدون سابق إنذار وفراولة وبقينا اتنين"، وبدايتهم مبشرة.