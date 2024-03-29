مبروك عطية لـ"ع المسرح": محبناش الأب إلا عن طريق الأم

قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، إن للآباء الحق في تفتيش هواتف أبنائهم، مستشهدا بحديث الرسول -عليه السلام- “أنت ومالك لأبيك”.

ورفض خلال لقاء لبرنامج “ع المسرح” مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة الحياة، اعتبار ذلك السلوك اعتداء وانتهاك لخصوصية الأبناء، قائلا: “من حق الأب والأم تفتيش موبايلات أولادهم، ده ابني أو بنتي وده إضافة إلى خصوصيته تعرفه أن عنده أب”.

ورد على الآراء المخالفة المنادية بالحريات وعدم التطفل على حياة الأبناء أو الاعتداء على حريتهم الشخصية لا سيما في ظل ما يشهده العالم من “انفتاح” وتغيرات كبيرة على جميع المستويات، قائلا: "مفتوحة بالخيبة والخسارة والفشل وغلاء المعيشة، يا ريتها كانت مقفولة ولسه الناس بتحترم بعض ولم يحدث ما حصل لأطفال ونساء ورجال غزة".

وشدد على أهمية دور الأم في تربية الأبناء، معتبرا أن الأم مسؤولة عن تعلق الابن بأبيه، قائلا: “إحنا محبناش الأب إلا عن طريق الأم، لما كانت تقولنا أبوك شقيان وتعبان بيشتغل في الأرض، والأكل كل أي حاجة لغاية ما يرجع أبوك”.