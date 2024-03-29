مبروك عطية يكشف لـ"ع المسرح" سر غضبه من الشيخ خالد الجمل الداعية بالأوقاف

أجاب الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، عن سؤال بأنه غضب من قيام الشيخ خالد الجمل الداعية بالأوقاف، عندما انتقد طريقته في البرامج.

وكشف مبروك عطية، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أن طريقته التى يقدم بها أفضل من طريقة أخرى والتي تصل المفهوم للمشاهد، واللي يزعل يزعل.

تابع، صفوة الكلام: "قالوا على النبي، "مجنون" وانا يضيق صدري لما أسمع كلام مش فيا، وعلينا أن نراجع ديننا، فقد قال الكفار عن الرسول ساحر وكاذب وشاعر، وانا بقوم بتجديد الخطاب الديني، والذي يعني كلمة الله وكلمة رسوله إلى المكلفين من أجل حياة أفضل، والتجديد بأن نطرح الموضوعات التى يحتاجها الناس في أيامنا مع تغيير في الأسلوب.