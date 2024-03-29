الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مبروك عطية يكشف لـ"ع المسرح" سر غضبه من الشيخ خالد الجمل الداعية بالأوقاف

مبروك عطية
مبروك عطية

أجاب الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، عن سؤال بأنه غضب من قيام الشيخ خالد الجمل الداعية بالأوقاف، عندما انتقد طريقته في البرامج.

وكشف مبروك عطية، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أن طريقته التى يقدم بها أفضل من طريقة أخرى والتي تصل المفهوم للمشاهد، واللي يزعل يزعل.

تابع، صفوة الكلام: "قالوا على النبي، "مجنون" وانا يضيق صدري لما أسمع كلام مش فيا، وعلينا أن نراجع ديننا، فقد قال الكفار عن الرسول ساحر وكاذب وشاعر، وانا بقوم بتجديد الخطاب الديني، والذي يعني كلمة الله وكلمة رسوله إلى المكلفين من أجل حياة أفضل، والتجديد بأن نطرح الموضوعات التى يحتاجها الناس في أيامنا مع تغيير في الأسلوب.

مبروك عطية الشيخ الدكتور مبروك عطية ع المسرح

مواد متعلقة

مبروك عطية لـ"ع المسرح": محبناش الأب إلا عن طريق الأم

نقيب الصحفيين يروى لـ"كلم ربنا" العديد من المواقف الصعبة التى عاشها بحياته

طلعت عبد القوي: الحوار الوطني بمثابة ذراع الدولة

"الحوار الوطنى" يثمن لقاءه مع رئيس الوزراء واهتمامه بوضع التوصيات حيز التنفيذ

بعد 47 عامًا على رحيله.. "باب رزق" في جولة داخل منزل "العندليب الأسمر"

محمد كمال الشناوي يروي قصة صورة "العندليب" الشهيرة أثناء إصابته بجلطة

"الطاهرى" يروى تفاصيل كتاب ملحمة "الإلياذة" للعلاقات الإنسانية للعالمى "هوميروس"

علي جمعة: قدر مصر أن تكون قائدة ورائدة والمصريين لا يتساهلون

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

سعر الريال السعودي اليوم 19 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

ريم البارودى: "ريهام سعيد غدرت بيا.. صورتنى وأنا بدخّن"

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

ثروات مصر المهدرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"