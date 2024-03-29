الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نقيب الصحفيين يروي لـ"كلم ربنا" العديد من المواقف الصعبة التي عاشها بحياته

خالد البلشي
خالد البلشي

روى الكاتب الصحفي، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، العديد من المواقف الصعبة التي عاشها في حياته، وناجى فيها الله، وشعر بأنّ الله حاضرًا معه.

وقال “البلشي” خلال لقاءه عبر برنامج “كلم ربنا”، المذاع عبر “الراديو 9090”: "عندي مواقف كتير في حياتي شعرت فيها إن ربنا كان حاضرًا معي وتكلمت فيها مع ربنا، الموقف الأول مكونتش طرف رئيس فيه، كان طرف فيه أسرة زوجتي، كنا في الوقت دا لسه مرتبطين، وكنت أعرف والدها من فترة طويلة، وكان بمثابة معلم لناس كثيرين من جيلنا، وقبل ما يتوفى بيومين كنت كلمته عشان عايز أرتبط بيها، وهو في الوقت دة رحب".

وأضاف: “والدها أبلغ العائلة أن لو خالد جه يطلب أيد نفيسة توافقوا على طول، ولكنه توفى قبل الخطوبة الرسمية، وقبل وفاته ذهب إلى المستشفى للكشف الطبي، وفوجئ أن عنده أمراض كثيرة جدًا، وروحت أزوره في يوم، حسيت أنه خلال استسلم أنه يرحل”.

وتابع: “بعد وفاة والد نفيسة، بدأت هي تنظم حياتها مع والدتها، وبعدها بشهرين بالظبط والدتها توفت في حادثة وشقيقتها أصيبت في رأسها، ودي من أصعب اللحظات”.

خالد البلشي نقيب الصحفيين

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