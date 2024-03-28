عادل الفار لـ "أحمد الخطيب" في ( كلم ربنا): "وفاة ابني الوحيد في حادث وجع قلبي"

عادل الفار يروي تفاصيل قصة غيرت حياته: ابنى "غلطة عمرى"



كشف الفنان عادل الفار عن نفاصيل رحيل ابنه شادي في حادث قبل عامين، وذلك خلال استضافته ببرنامج (كلم ربنا مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090.

وقال الفار: غلطة عمري اني زعلت من ابني فترة طويلة وتركته للدنيا واصدقاء السوء وهو كان مريض سكر ومات فجاة قبل ما نتصالح وموته قسم ظهري.

ووجه عادل الفار رسالة لكل اب قائلا: بقول لكل أب خد بالك من ابنك عشان عمره ميضيعش متك زي ابني عمره ما ضاع مني في لحظة. صاحب ابنك وقرب منه واعرف دماغه وتفكيره وخليك قريب منه.

وأضاف الفار قائلا: النهاردة ذكرى وفاة ابني شادي.. وبدعي له ربنا يرحمه ويسامحه وبقول له سامحني يا ابني يا حبيبي على تقصيري معاك. انت غالي عليا ومفتقدك جدا.

وعن علاقته بربنا قال: في السنين اللى فاتت من حياتي.. بكلم ربنا في كل وقت بدعيه وأرجوه يسامحني ويهديني بعد سنين طوال كنت فيهم بعيد عنه.. والحمد لله على كل نعم ربنا عليا وخصوصا نعمة الهداية.

ويستضيف الكاتب الصحفى أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة، في برنامجه الاذاعي «كلم ربنا» نخبة مميزه من نجوم المجتمع المصري "إعلاميين وكتاب وسياسين ومسئولين وفنانين وقساوسة ودُعاة ونجوم المجتمع".

وانطلق الموسم الخامس من «كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب» مع أول أيام شهر رمضان المبارك 2024.

ويُذاع «كلم ربنا» على الراديو 9090، في الساعة الخامسة والنصف قبل الإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك.