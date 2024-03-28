الخميس 28 مارس 2024
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توك شو

بعد 47 عامًا على رحيله.. "باب رزق" في جولة داخل منزل "العندليب الأسمر"

جريدة الدستور

قام الإعلامي يسري الفخراني بجولة، داخل منزل الفنان القدير الراحل عبد الحليم حافظ، بعد 47 عامًا على رحيله، وذلك خلال تقرير تليفزيوني ببرنامج “باب رزق”، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، طوال شهر رمضان المعظم.

وأشار التقرير، إلى تفاصيل بيت عبد الحليم حافظ في الزمالك، فمن هنا ولدت أجمل أغانيه في آخر 11 عاما من عمره، موعود، سواح، قارئة الفنجان، فهنا استقبل أصدقاء العمر وشركاء كل أغنية أبدعها، وهنا البيت الذي نجا من البيع والإهمال وبقى شاهدًا على زمن وموسيقى مازالت تُسمع في الأرجاء.

وأضاف الإعلامي يسري الفخراني، عبر برنامجه الرمضاني، منزل عبد الحليم حافظ، مفتوح دائمًا لكل عشاق عبد الحليم، ولكل الأجيال، مواصلا: “بلاقي شباب صغير جايين يزوروا البيت، وتكمن أهمية وجود بيوت الرموز الفنية والثقافية، أن أنت بتربط حاجات جميلة ببعض وذكريات بالأحداث التي حدثت”.

باب رزق عبد الحليم حافظ وموسيقى

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