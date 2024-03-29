الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مجلس القبائل والعائلات المصرية ينظم فعالية "حكاية خير" بالعريش (بث مباشر)

جانب من فعالية حكاية
جانب من فعالية "حكاية خير"

ينقل موقع “ الدستور” بثًا مباشرًا لتنظيم مجلس القبائل والعائلات المصرية فعالية "حكاية خير" بمدينة العريش.

وكان نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، أطول مائدة إفطار على ساحل مدينة العريش، اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر مارس الجاري، "بدون طعام"، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأحوال المعيشية الصعبة التي يتعرضون لها مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وشارك عدد من مؤسسات المجتمع المدني في العريش في تنظيم الإفطار، بجانب النقابات المهنية والنوادي ومراكز الشباب والرياضة، كما تجهيز 100 ألف وجبة "إفطار وسحور" وتم إرسالهم إلى أهالي غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم.
 

 

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