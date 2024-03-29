السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مشيرة خطاب: انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطين خرقت المواثيق والقوانين الدولية

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب الفلسطيني يمر بمحنة ليست جديدة، مؤكدًة أن الحق الفلسطيني سيعود فلا يضيع حق وراه مطالب، مؤكدة أن فعالية مبادرة “حكاية خير” تعبر عن تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن التأييد الدولي لإقامة دولة فلسطينية يزداد، مؤكدة أن سلطة الاحتلال تمارس انتهاكات صارخة في فلسطين خرقت القانون الدولي.

وأكدت أنه هناك مظاهرات في بريطانيا وإنجلترا وإسبانيا بمساندة الحق الفلسطيني، موضحة أنه هناك تحولا خطيرا في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

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