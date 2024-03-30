السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مخرج "جودر": المسلسل مكلف جدا وسعيد بردود الأفعال حتى الآن

مسلسل جودر
مسلسل جودر

أعرب إسلام خيري، مخرج مسلسل جودر، عن سعاته بردود الأفعال على المسلسل، متمنيًا أن يستمر بنفس النمط وأكثر ويتعلق الجماهير به أكثر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، أن تنفيذ المسلسل صعب ومكلف جدًا، وقلما يتم تقديمه وخاصة في الوقت الحالي.

ولفت إلى أنه تم الاستعانة بفريق خدع بصرية يتكون من 200 فرد، موضحًا أن ياسر جلال وأنور عبد المغيث عملوا على النص فترة كبيرة، حيث سيناريو مكتمل وحدوتة جذابة.

مسلس جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون)، حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

جودر مسلس جودر

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