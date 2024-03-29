ممثل "مجلس القبائل": وفرنا أكثر من 100 ألف وجبة دعمًا للأشقاء في غزة

قال الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن المجلس أقام مائدة إفطار بدون طعام تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يتوقف عن دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال فعاليات مبادرة “حكاية خير” بالعريش، أن 80% من القوافل التي دخلت غزة من الشعب المصري وقوته، مؤكدًا أن فلسطين تواجه مأسي صعبة في الوقت الحالي.

وأكد أن المجلس وفر أكثر من 100 ألف وجبة دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة.

ونوه إلى أن سيناء تشهد نوعًا جيدًا من التنمية، وهناك رؤية حقيقة للتنمية حيث خصصت الدولة 650 مليارًا لدعم سيناء، موضحًا أن الأنفاق التي أنشأتها الدولة قضت على عزلة سيناء.