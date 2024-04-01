الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الدفاع المدنى بغزة: الاحتلال أعدم مواطنين مكبلى الأيدى فى مجمع الشفاء الطبى

مجمع الشفاء الطبى
مجمع الشفاء الطبى

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي مدينة غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

قوات الاحتلال تركت خرابًا واسعًا ودمارًا هائلًا بالمجمع ومحيطه

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال تركت خرابًا واسعًا ودمارًا هائلًا بالمجمع ومحيطه، إضافة إلى العثور على عشرات الجثث في المنطقة، مؤكدًا أن الاحتلال أعدم مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي.

خروج مجمع الشفاء عن الخدمة بالكامل بعد إحراق مبانيه

وأكدت مصادر طبية خروج مجمع الشفاء عن الخدمة بالكامل بعد إحراق مبانيه، مشيرة إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة به كبير جدا.

ومن جانبه، أكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، وجود نحو 300 شهيد في مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال، موضحا أن قوات الاحتلال أحرقت أقسام مستشفى الشفاء ودمرت كل الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وكشف عن إعدام قوات الاحتلال مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي.

الاحتلال مجمع الشفاء

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