الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مساعدات جوا إلى غزة

إسقاط مساعدات إلى
إسقاط مساعدات إلى غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها أجرت عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إنه في يوم 31 مارس، الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غزة، أجرت القيادة المركزية الأمريكية عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر.

 

ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، شملت العملية المشتركة 4 طائرات من طراز C-130 تابعة للقوة الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في عمليات الاسقاط الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية. 

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