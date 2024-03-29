القومي للطفولة والأمومة: دعم الأشقاء الفلسطينيين ليس بجديد على المصريين

قدمت نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، خالص الشكر للدولة، على دعم الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، وقدمت التحية لأمهات وأطفال غزة.

وتابعت خلال مؤتمر فعالية "حكاية خير": "دعم الأشقاء الفلسطينيين ليس بجديد على المصريين، مردفة: "جمعنا ده بيأكد إننا بيت وعيلة".

وعرضت احتفالية "حكاية خير"، فيلما تسجيليا يرصد مجهودات وإنجازات مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وكرم الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عددا من حفظة القرآن الكريم خلال الفعالية.