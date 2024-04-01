الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": نشاط للرياح وارتفاع في درجات الحرارة اليوم

الرياح
الرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الإثنين، لافتة إلى أنه من المقرر أن يشهد ارتفاعا بالحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف  ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

 القاهرة الصغرى 19 والعظمى 31

العاصمة الإدارية الصغرى 19 والعظمى 31

 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 32

 بنها الصغرى 19 والعظمى 31

 دمنهور الصغرى 19 والعظمى 31

 وادى النطرون الصغرى 18 والعظمى 32

 المنصورة الصغرى 19 والعظمى 31

 الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 31

شبين الكوم والصغرى 18 والعظمى 30

 طنطا الصغرى 19 والعظمى 30

 العريش الصغرى 16 والعظمى 29

 رفح الصغرى 17 والعظمى 28

 الطور الصغرى 17 والعظمى 27

 شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 31

الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 25

 العلمين الصغرى 16 والعظمى 25

مطروح الصغرى 15 والعظمى 23

الطقس حالة الطقس الأرصاد درجات الحرارة اليوم الاثنين

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