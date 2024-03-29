السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تكريم عدد من أسر الشهداء خلال فعالية "حكاية خير" في العريش

جانب من فعالية حكاية
جانب من فعالية" حكاية خير"

كرمت فعالية" حكاية خير" عدد من أسر الشهداء والتي نظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية في مدينة العريش.

قال الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن المجلس أقام مائدة إفطار بدون طعام تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يتوقف عن دعم القضية الفلسطينية.

وأكد على وجود ما يزيد على 570 شهيدا من أرض سيناء، ودم الشهداء يظل يتذكره الشعب المصري، لافتا إلى أن المجلس دفع ما يزيد عن 100 ألف عبوة لدعم أهالي غزة.

ونوه أن سيناء تشهد نوعا جيدا من التنمية، وهناك رؤية حقيقة للتنمية حيث خصصت الدولة 650 مليار لدعم سيناء، موضحًا أن الأنفاق التي أنشأتها الدولة قضت على عزلة سيناء.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى لسيناء عطاء لا مثيل له، لافتًا إلى أن إقبال المصريين على صناديق الاقتراع لدعم الرئيس السيسي ناتج عن قناعة كبيرة به.

 

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