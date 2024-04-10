الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

فى يومه العالمى.. أبرز المعلومات عن مرض باركنسون

الجهاز العصبي
الجهاز العصبي

يعد مرض باركنسون اضطراب تنكس عصبي تقدمي يستهدف بشكل رئيسي الجهاز العصبي، ويؤثر على أجزاء الجسم التي تتحكم فيها الأعصاب. 

ويؤدي تلف الخلايا العصبية في الدماغ إلى انخفاض مستويات الدوبامين، ما يؤدي إلى مرض باركنسون، ومن أعراض مرض باركنسون: الارتعاش، وبطء الحركة، والتصلب، وفقدان التوازن، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

عادة ما يبدأ مرض باركنسون ببطء، مع حدوث هزات بالكاد تكون مرئية، وفقدان الذاكرة والخرف وصعوبة الفهم والتفكير هي بعض من التأثيرات المعرفية لمرض باركنسون. ويتم الاحتفال باليوم العالمي لمرض باركنسون كل عام لرفع مستوى الوعي حول هذا الاضطراب، وبينما نستعد للاحتفال بهذا اليوم لهذا العام، إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار.

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فى يوم باركنسون العالمى 2024: كل ما تحتاج معرفته عن هذا المرض

في عام 1817، كان الدكتور جيمس باركنسون أول شخص يكتشف أول حالة لمرض باركنسون، وفي عام 1997 أعلنت الجمعية الأوروبية لمرض باركنسون عن أنه سيتم الاحتفال بيوم 11 أبريل باعتباره اليوم العالمي لمرض باركنسون من كل عام، كما شاركت منظمة الصحة العالمية في رعاية هذا الحدث.

وفي هذا اليوم، يجتمع الناس معًا لاستكشاف طرق بحث جديدة يمكننا من خلالها تقييد أو إبطاء تقدم هذا المرض، كما أنه يخلق الفرصة للاحتفال بالتقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال في فهم هذا المرض وأعراضه، وعلى مدى العقود القليلة الماضية تم إجراء تحسينات كبيرة في فهم هذا المرض ومرافق العلاج. 

ويهدف هذا اليوم إلى الاعتراف بجهود الممارسين الصحيين الذين يعملون على تحسين نوعية الحياة للمصابين بمرض باركنسون، وقد أكدت جمعية باركنسون أوروبا، المؤسس المشارك لليوم العالمي لمرض باركنسون، على موقعها الرسمي على الإنترنت، في يوم باركنسون العالمي هذا، أنها ترغب في التركيز على توضيح أهمية النشاط البدني وممارسة الرياضة للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب.

باركنسون مرض باركنسون أعراض مرض باركنسون الجهاز العصبى تلف الخلايا العصبية

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