دراسة تكشف تأثير تلوث الهواء فى الإصابة بمرض باركنسون

كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق بها تلوث هواء هم أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون.



وأكد باحثون أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات متوسطة من تلوث الهواء لديهم خطر أعلى بنسبة 56% للإصابة بباركنسون مقارنة بأولئك الذين يعيشون في مناطق ذات أدنى مستوى من تلوث الهواء.

وسعت الدراسة، التي سيتم نشرها في مجلة علم الأعصاب - المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب - إلى اكتشاف الأنماط الوطنية والجغرافية لمرض باركنسون، كذلك اختبار الروابط الوطنية والمناطقية مع الجسيمات الدقيقة.

مرض باركنسون

وقالت بريتاني كرزيزانوفسكي، الباحثة في معهد بارو للأعصاب، والتي قادت الدراسة:"لقد أظهرت الدراسات أن الجسيمات الدقيقة تسبب التهابًا في الدماغ، وهي آلية معروفة يمكن أن يتطور بها مرض باركنسون، باستخدام أحدث تقنيات التحليل الجغرافي المكاني، تمكنا لأول مرة من تأكيد وجود ارتباط قوي على المستوى الوطني بين حادثة المرض والجسيمات الدقيقة في الولايات المتحدة".

العلاقة بين تلوث الهواء ومرض باركنسون



ووجدت الدراسة أيضًا أن العلاقة بين تلوث الهواء ومرض باركنسون ليست هي نفسها في كل جزء من البلاد، وتختلف قوتها حسب المنطقة، وتم تحديد وادي نهر المسيسيبي-أوهايو كنقطة ساخنة لمرض باركنسون، إلى جانب وسط داكوتا الشمالية وأجزاء من تكساس وكانساس وشرق ميشيجان وطرف فلوريدا، الأشخاص الذين يعيشون في النصف الغربي من الولايات المتحدة أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة ببقية البلاد.

وقال كرزيزانوفسكي: "قد تعكس الاختلافات الإقليمية في مرض باركنسون اختلافات إقليمية في تكوين المادة الجسيمية. وقد تحتوي بعض المناطق على مادة جسيمية تحتوي على مكونات أكثر سمية مقارنة بالمناطق الأخرى".

على الرغم من أن المؤلفين لم يكشفوا عن المصادر المختلفة لتلوث الهواء، إلا أن كريزانوفسكي يشير إلى وجود كثافة عالية نسبيًا لشبكة الطرق في وادي نهر المسيسيبي-أوهايو، ويشكل حزام الصدأ جزءًا من هذه المنطقة أيضًا، مضيفا: "هذا يعني أن التلوث في هذه المناطق قد يحتوي على المزيد من جزيئات الاحتراق الناتجة عن حركة المرور والمعادن الثقيلة الناتجة عن التصنيع والتي تم ربطها بموت الخلايا في جزء الدماغ المسؤول عن مرض باركنسون".

حددت الدراسة الجغرافية القائمة على السكان ما يقرب من 90 ألف شخص مصاب بمرض باركنسون من مجموعة بيانات الرعاية الطبية التي تضم ما يقرب من 22 مليونًا. تم ترميز الأشخاص المصابين بمرض باركنسون جغرافيًا إلى الحي الذي يقيمون فيه، مما مكن الباحثين من حساب معدلات مرض باركنسون داخل كل منطقة، كما تم حساب متوسط التركيزات السنوية للجسيمات الدقيقة في هذه المناطق المحددة.

وبعد التكيف مع عوامل الخطر الأخرى، بما في ذلك العمر والجنس والعرق وتاريخ التدخين والاستفادة من الرعاية الطبية، تمكن باحثو بارو بعد ذلك من تحديد الارتباط بين تعرض الشخص السابق للجسيمات الدقيقة وخطر الإصابة بمرض باركنسون لاحقًا.



