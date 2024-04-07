مسلسل صدفة.. تفاصيل أحداث الحلقة 28

زاد البحث عن ملخص الحلقة 28 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج عبر موقع جوجل البحثي والذي يشهد إعجاب الكثير من الجماهير، ويناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة تفاصيل الحلقة 28

تبدأ الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل صدفة، بتنفيذ غادة خطة قتل زوجها طارق، التي اتفقت عليها مع عمه جلال، لتأتي قوات الشرطة، بمجرد دخول القاتل لمنزل طارق لقتله.

كما تذهب الشرطة لشركة رشدي الشامي (جلال)، وتقبض عليه، بتهمة الشروع في قتل ابن اخيه عصام السقا (طارق).

فيما ذهبت صدفة، لأدهم طليق شقيقتها منار، لمحاولة اقناعه بمسامحتها، والرجوع إليها.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 29

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.