بقينا اتنين الحلقة 13.. "ياسمين" تبيع نصيبها في الشركة دون موافقة "أدهم"

ازدادت العلاقة سوءا بين “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير و"ياسمين" التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف وذلك ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين والمعروض حاليا عبر قنوات سي بي سي الفضائية.

وخلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بقينا اتنين ذهب أدهم إلى الشركة فوجد ياسمين تعيد طلبها بشراء نصيبه مقابل 8 ملايين جنية ولكنه يرفض.

وحاول أدهم مصالحة ياسمين والاعتذار لها بعد الموقف الذي وجدته فيه رفقة حبيبته الجديد لكنها رفضت بشكل قاطع الحديث معه وطالبته أن لا يتحدث معها مرة أخرى في هذا الموضوع.

ثم تقوم ياسمين بالتنازل عن نصيبها إلى ابن خالتها زين الذي يجسد دوره الفنان تامر فرج، والذي يذهب للشركة ويحاول فرض سيطرته، فيدخل أدهم في صدام معه ويذهب إلى المنزل ويدخل في خناقة مع ياسمين بعدما تنازلت عن نصيبها لزين بدون علمه.



مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

مسلسل بقينا اتنين يعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

فيما يعرض عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.



أبطال مسلسل بقينا اتنين

"بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.