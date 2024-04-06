مسلسل بقينا اتنين لـ"شريف منير ورانيا يوسف".. تفاصيل الحلقة 12

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل بقينا اتنين العديد من الأحداث الهامة والشيقة، والذي يخوض بطولته كل من النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير.



مسلسل بقينا اتنين احداث الحلقة 12



بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "بقينا اتنين" برفض ياسمين التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف قراءة فاتحة ابنتها ريم من سيف الذي يجسد دوره الفنان يوسف عثمان، برغم موافقة والدها أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير، ثم تدور خناقة كبيرة بين أدهم وياسمين، ويغادر أدهم المنزل مجددا بعد لقاء أسرة سيف.

ويظهر أدهم وياسمين في برنامج كضيوف مع المذيع يحيي الذي يجسد دوره الفنان محمد نشأت ويتذكرا معا أجمل أيام حياتهم وبداية قصة حبهما والتفاصيل التي عاشوها معا في البدايات، وبعدها يقرر أدهم أن يعتذر لصديقته الجديدة ندى ويبلغها أنه مشوش ولا يعرف حقيقة مشاعره تجاهها، خاصة بعدما يجلس مع صديقه ياسر الذي يجسد دوره الفنان إدوارد ويبلغه أنه بالفعل يحب طليقته ياسمين.

حاول عاصم الذي يجسد دوره الفنان ياسر الطوبجي مصالحة زوجته ريكو التي تجسد دورها الفنانة مروة عبد المنعم في مكالمة هاتفية، وبرغم حبها له إلا أنها تقرر أن تؤجل الصلح لفترة.

تحاول نادية التي تجسد دورها الفنانة ميمي جمال أن تقنع ابنتها ياسمين بحل الأزمة مع أدهم والتصالح، وتقرر ياسمين الذهاب إلى أدهم، وبالفعل تذهب ياسمين إلى منزل ياسر صديق أدهم، ولكن تحدث مفاجأة جديدة عندما تجد أدهم وبرفقته ندى التي أهدته بوكيه ورد، فتصدم ياسمين ويصدم أدهم من من المفاجأة.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 13 والقنوات الناقلة



وتعرض الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير مساء غدا الأحدا عقب أذان المغرب مباشرة عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

كما تعرض الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

فيما تعرض جميع حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة واتش ات الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور احداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول 15 حلقة فقط ويناقش الحياة ما بعد طلاق الزوجين ومدى تأثير ذلك على الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من: