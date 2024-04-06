مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. رانيا يوسف ترفض عريس ابنتها

مسلسلات رمضان 2024..

عرضت منذ قليل الحلقة الثانية عشر من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير عبر قناة سي بي سي الفضائية والتي شهدت العديد من الأحداث الشيقة والهامة.

وبدأت الحلقة 12 من مسلسل بقينا اتنين برفض "ياسمين" التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف قراءة فاتحة ابنتها “ريم” من "سيف" الذي يجسد دورها الفنان يوسف عثمان، برغم موافقة والدها “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير.

وتوالت الأحداث ودارت مشاجرة كبيرة بين أدهم وياسمين بسبب مافعلته ياسمين، ويغادر “أدهم” المنزل مجددا بعد انتهاء لقاء أسرة سيف لتدخل ابنتهما ريم في صدمة كبيرة لما حدث.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين



يعرض مسلسل بقينا اتنين حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.20 مساء و1.30 صباحا و9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

قصة وأحداث مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال وصناع مسلسل بقينا اتنين

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT.