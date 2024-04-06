السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. رانيا يوسف ترفض عريس ابنتها

رانيا يوسف مسلسل
رانيا يوسف مسلسل بقينا اتنين

عرضت منذ قليل الحلقة الثانية عشر من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير عبر قناة سي بي سي الفضائية والتي شهدت العديد من الأحداث الشيقة والهامة.

وبدأت الحلقة 12 من مسلسل بقينا اتنين برفض "ياسمين" التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف قراءة فاتحة ابنتها “ريم” من "سيف" الذي يجسد دورها الفنان يوسف عثمان، برغم موافقة والدها “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير.

وتوالت الأحداث ودارت مشاجرة كبيرة بين أدهم وياسمين بسبب مافعلته ياسمين، ويغادر “أدهم” المنزل مجددا بعد انتهاء لقاء أسرة سيف لتدخل ابنتهما ريم في صدمة كبيرة لما حدث.

 

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف

 

 مواعيد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين


يعرض مسلسل بقينا اتنين حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.20 مساء و1.30 صباحا و9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

 

قصة وأحداث مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

 

أبطال وصناع مسلسل بقينا اتنين

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12 مشاهدة مسلسل بقينا اتنين بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين موعد عرض بقينا اتنين موعد عرض مسلسل بقينا اتنين موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين قصة مسلسل بقينا اتنين أبطال مسلسل بقينا اتنين موعد عرض مسلسل شريف منير مسلسل شريف منير رنيا يوسف قنوات عرض بقينا اتنين قنوات عرض مسلسل بقينا اتنين موعد مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثانية عشر من بقينا اتنين بقينا اتنين الحلقة الثانية عشر بقينا اتنين الحلقة 12 الحلقة 12 مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثانية عشر مسلسل بقينا اتنين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

أفلام عيد الفطر 2024| أبطال فيلم "شقو" يحتلفون بالعرض الخاص.. الثلاثاء

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. رفض "أدهم" خطبة ابنته بعد علمه بتشجيع حبيبها للأهلي

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. "ريم" تصارح والدها بحبها لـ"سيف"

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. ميمي جمال توبخ رانيا يوسف بسبب تصرفاتها الطائشة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. شريف منير يدخل في صدام مع حبيبته بسبب رانيا يوسف

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. عزت زين يعيش مراهقة متأخرة رفقة ميمي جمال

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. مواجهة شرسة بين "أدهم" و"ياسمين"

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

تامر أمين: تصرفات أحمد سعد فيها اندفاع

عميد سابق بالأزهر لـ"أبواب القرآن": حواء لم تُخلق من ضلع آدم

عاجل.. الإعلان عن إصابة حسين الشحات بشرخ فى عظام الوجه

رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد فتحي سرور

داعش يحارب الفلسطينيين!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء