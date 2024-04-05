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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. عزت زين يعيش مراهقة متأخرة رفقة ميمي جمال

عزت زين مسلسل بقينا
عزت زين مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11

توالت الأحداث الشيقة لـ مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف وشهدت الحلقة الحادية عشر العديد من الأحداث الشيقة والمهمة.

مسلسل بقينا اتنين

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل بقينا اتنين مشهد للفنان عزت زين الذي يجسد دور “سامي” والذي يعيش مراهقة متأخرة وظهر خلال المشهد وهو متأكا على السرير رفقة زهرة ويتحدث مع حبيبته “نادية” التي تجسد دورها الفنانة ميمي جمال.

وتحدثت “نادية” مع “سامي” بأنها تعيش هذة الفترة حالة من الملل الشديد خاصة مع كثرة المشاكل المتواجده في منزل أبنتها “ياسمين” التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف بسبب طلاقها من زوجها “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير.

واقترح “سامي” على “نادية” أن تقوم بممارسة رياضة “اليوجا” والتي ستساعدها على الخروج من حالة الملل التي تمر بها لترفض “نادية” هذا الاقتراح مشيرة إلى إنها لعبة مملة ولا تحبها.

 

يعرض مسلسل "بقينا اتنين" عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
  • قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • شريف منير
  • رانيا يوسف
  • إدوارد
  • ميمي جمال
  • يوسف عثمان
  • نانسي هلال
  • تامر فرج
  • طارق عبد العزيز
  • مروة عبد المنعم
  • عمر طلعت زكريا
  • ياسر الطوبجي
  • عزت زين
  • عزة لبيب
  • تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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