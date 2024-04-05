مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. رفض "أدهم" خطبة ابنته بعد علمه بتشجيع حبيبها للأهلي

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل بقينا اتنين تطورا كبيرا في الأحداث والمعروض حاليا عبر قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وخلال أحداث الحلقة 11 ذهب “سيف” الذي يجسد دوره الفنان يوسف عثمان لخطبة “ريم” أبنة “ادهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير وياسمين التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف.

وأثناء جلوس أهل “سيف” للاتفاق على متطلبات أهل “ريم” لإتمام الخطبة والزواج كانت والدته “ريم” متربصة بشكل كبير خاصة وإنها لا تحب “سيف” فيما كان “أدهم” متساهلا للغاية لحين معرفته بأن “سيف” يشجع النادي الأهلي ليرفض طلب زواجه بشكل نهائي خاصة وإنه كان يخدعه بأنه يشجع نادي الزمالك لحب أدهم الشديد له وقال له “أبقي خلي بيبو يجي يخطبلك يا حبيبي”.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض



يعرض امسلسل "بقينا اتنين" عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في الحادية عشرة صباحًا.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.



أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" يشارك في بطولته كل من شريف منير، رانيا يوسف، ياسر الطوبجي، وعزت زين، ونبيل علي ماهر، و إدوارد، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، محمد نشأت، والفنان الراحل طارق عبدالعزيز.

مسلسل بقينا إتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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