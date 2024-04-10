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منوعات

مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2024

مترو الانفاق
مترو الانفاق

مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

ويتسأل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد مترو الانفاق في عيد الفطر 2024 لضبط التوقيت، خاصة أن في العيد تتنزه الأسر للاستمتاع بالإجازة، ويرصد موقع “الدستور” في تقريره مواعيد مترو الانفاق في عيد الفطر 2024 تزامنًا مع بداية أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

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مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2024 وفقا لوزارة النقل

مواعيد عمل مترو الأنفاق الخط الأول في عيد الفطر 2024

- يتم تشغيل مترو أنفاق الخط الأول «حلوان- المرج الجديدة» في أيام عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 5:15 صباحًا، تنتهي ساعات تشغيل الخط الأول للمترو في تمام الساعة 1:00 صباحًا من بعد منتصف الليل.

مواعيد عمل مترو الأنفاق الخط الثاني في عيد الفطر 2024
 

- يتم تشغيل مترو الأنفاق الخط الثاني «شبرا الخيمة- المنيب» في أيام عيد الفطر في تمام الساعة 5:15 صباحًاـ تنتهي ساعات تشغيل الخط الثاني للمترو في تمام الساعة 1:00 صباحًا من بعد منتصف الليل.

مواعيد عمل مترو الأنفاق الخط الثالث في عيد الفطر 2024
 

- يتم تشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث «عدلي منصور- محور روض الفرج» في أيام عيد الفطر في تمام الساعة 7:15 صباحًا، تنتهي ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو في تمام الساعة 1:00 صباحًا من بعد منتصف الليل.

مواعيد المترو بالخط الثالث في عيد الفطر
 

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في أول أيام عيد الفطر في تمام الساعة 7:15 صباحًا، أما عن قيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في أول أيام عيد الفطر في تمام الساعة 7:15 صباحًا.

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