الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مع أول أيام العيد.. تعرف على مواعيد مترو الأنفاق وقطارات LRT 

مترو
مترو

تعدل وزارة  النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى وكذلك قطارات LRT  مع أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، تيسيرًا على جمهور الركاب. 

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وأعلنت وزارة النقل اليوم الأحد، تعديل  مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT تزامنًا مع أول ايام أجازة عيد الفطر المبارك.

 

كما أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد  الفطر المبارك داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وقطارات LRT  كما  أشارت  الوزارة في بيانها الى مواعيد التشغيل  خلال أيام العطلة الرسمية التى إعتمدها رئاسة مجلس الوزراء بداية من الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 إبريل 2024  وذلك كالتالي: -

أولا: الخط الأول والثاني:

حيث يشمل جدول التشغيل عدد رحلات تقدر ب "964" رحلة يوميًا،  بمعدل "472" رحلة بالخط الأول، و"492" رحلة بالخط الثاني، وتبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية من الساعة 5:15 ص طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا، حيث يتم مقابلة أخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا، وينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة وبين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا على أن يعود قيام أول قطار من هذه المحطات للخط الثالث فقط الساعة 7:15 صباحا، كما ستم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.

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ثانيًا: الخط الثالث:
قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا وقيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا، قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً، قيام أخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً، أخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا، أخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا وسيكون إجمالي عدد الرحلات للخط الثالث هو "276" رحلة.

ثالثًا: القطار الكهربائي LRT:
قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا، قيام أول قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا، قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:30 مساءً، قيام أخر قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً، وسيكون إجمالي عدد الرحلات "143" رحلة.

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قد وجه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لادارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT  بإستمرار المتابعة الدقيقة   للحركة من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة إنتظام مواعيد التقاطر والإطمئنان على النظام داخل المحطات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024.

النقل الهيئة القومية للأنفاق مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق جمهور الركاب وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق

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