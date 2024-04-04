الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الاجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ

رئيس الأكاديمية العربية
رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أعمال تجديد وتطوير قاعة الإجتماعات الكبري بمعهد تدريب الموانئ.

وشاهد رئيس الأكاديمية عرضًا تقديميًا يسلط الضوء على أبرز الأحداث والفعاليات التي نظمها المعهد على مدار العام  حيث تضمن  الفيلم نظرة شاملة على الأنشطة والفعاليات التي تعكس استراتيجية المعهد لتعزيز الإبداع والإبتكار والروح الجماعية والتفاعل الإيجابي.

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نبذة شاملة عن الأحداث والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام

وقدّم الدكتور علاء مرسي عميد معهد تدريب الموانئ، نبذة شاملة عن الأحداث والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الأكاديمي 2023-2024 أمام رئيس الأكاديمية،وكذلك الجهود  التي بذلها الفريق الإداري والأكاديمي في المعهد لرفع مستوى الخدمات التعليمية والفنية بما يلبي احتياجات سوق العمل.

وخلال كلمته أثني الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية على الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال هذه الفترة مشددًا على أهمية تطوير وتحديث البنية التعليمية والعمل المتواصل لتحقيق أفضل مستوى من التعليم والخدمات البحثية والإستشارات.

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كما تم إعلان إطلاق اسم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية على القاعة بعد تطويرها تقديرًا لجهودة الكبيرة  ودعمه اللامحدود ومساهمته الفاعلة في تطوير الأكاديمية ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي.

وفي سياق متصل افتتح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، المحاكي الجديد الذي يضم أحدث الأجهزة والتقنيات للتطوير والتدريب علي أعلي النظم الخاصة بالملاحة.

رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ
رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ
رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ
رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ
رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ
رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ
رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ
رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ
رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ
رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ
رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ
رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الإجتماعات الكبري والمحاكي الجديد بمعهد تدريب الموانئ
إحتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مساء امس السبت إسماعيل عبد الغفار بسنت بصمة مضيئة تجسد إصرار و طموح المرأة المصرية إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج وزارة النقل وزير النقل

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