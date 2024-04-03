"النقل" تكرم 50 أما مثالية تعملن بالوزارة وتوابعها

أعلنت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، عن تكريم ثلاث أمهات مثاليات من العاملات ضمن احتفالية وزارة النقل لعام 2024 لتكريم الأمهات المثاليات العاملات بكل الجهات والشركات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

تكريم خمسون سيدة من الأمهات المثاليات العاملات بوزارة النقل بالهيئات والشركات التابعة للوزارة

وقالت الهيئة، في بيان، إن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، كرم الإثنين الماضي، داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 50 سيدة من الأمهات المثاليات العاملات بوزارة النقل بالهيئات والشركات التابعة للوزارة، منهم تكريم ثلاث أمهات مثاليات من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهن عزة محمود (الإدارة المركزية للموارد البشرية)، أماني (إدارة الاتصالات)، ثناء خليفة (الإدارة العامة للشئون المالية).

تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل

تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل

تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل

تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل

تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل

تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل