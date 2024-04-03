الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"النقل" تكرم 50 أما مثالية تعملن بالوزارة وتوابعها

تكريم الامهات المثاليات
تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل

أعلنت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، عن تكريم ثلاث أمهات مثاليات من العاملات ضمن احتفالية وزارة النقل لعام 2024 لتكريم الأمهات المثاليات العاملات بكل الجهات والشركات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

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تكريم خمسون سيدة من الأمهات المثاليات العاملات بوزارة النقل بالهيئات والشركات التابعة للوزارة

وقالت الهيئة، في بيان، إن  الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، كرم الإثنين الماضي، داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 50 سيدة من الأمهات المثاليات العاملات بوزارة النقل بالهيئات والشركات التابعة للوزارة، منهم تكريم ثلاث أمهات مثاليات من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهن عزة محمود (الإدارة المركزية للموارد البشرية)، أماني (إدارة الاتصالات)، ثناء خليفة (الإدارة العامة للشئون المالية).

تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل

تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل
تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل
تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل
تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل
تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل
تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل
تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل
تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل
تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل
تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل
تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل
تكريم الامهات المثاليات بوزارة النقل
الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لشركات التابعة لإرتقاء بمكانتها فى المجتمع الهيئات التابعة الشركات

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