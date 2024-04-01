في عهد الرئيس السيسي.. "النقل" تحقق انجازات غير مسبوقة في مجال الطرق والكباري
أصدرت وزارة النقل نشرة توضيحية أبرزت فيها حجم الإنجازات التي تمت في قطاع النقل منذ ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك المشروعات التي تم انجازها تأتى في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه ( 530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليار جنيه النقل النهري )، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها:
انجازات وزارة النقل خلال 10 سنوات في مجال الطرق والكباري
المشروع القومي للطرق:
- يهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق إلي ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق
وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية
وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الإختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.
- تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه وجاري العمل في 700 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 8400 كم منها
بتكلفة 110 مليارات جنيه وجاري العمل في 1600 كم ومن أهم الطرق التي تم الإنتهاء منها:
- مشروعات الإنشاء
- إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق ( المرحلة الأولي بطول 10 كم ) وتكلفة 1 مليار جنيه.
- إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي ( المرحلة الأولي بطول 11 كم ) وتكلفة 980 مليون جنيه.
- إنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم وتكلفة 5 مليار جنيه.
- إنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كم وتكلفة 4،4 مليار جنيه.
- إنشاء طريق سيوة – جغبوب بطول 90 كم وتكلفة 420 مليون جنيه.
- إنشاء طريق الداخلة – شرق العوينات بطول 275 كم وتكلفة 6،5 مليار جنيه
- إنشاء طريق توشكي – شرق العوينات بطول 359 كم وتكلفة 6،5 مليار جنيه.
- إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3،5 مليار جنيه.
- إنشاء طريق بني سويف – الزعفرانة بطول 158 كم وتكلفة 4،2 مليار جنيه.
- انشاء محور الزقازيق – السنبلاوين الحر بطول 38 كم وتكلفة 2،2 مليار جنيه.
- مشروعات التطوير
- تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول290 كم بتكلفة 10،4 مليار جنيه والمسافة من ادفو الي اسوان بطول 87،5 كم بتكلفة 890 مليون جنيه.
- تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1،35 مليار جنيه.
- تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1،7 مليار جنيه.
- تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2،2 مليار جنيه.
- تطوير وازدواج طريق اسيوط – سوهاج - قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كم وتكلفة 2،9 مليار جنيه.
- تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبري ( المرحلة الأولي بطول 76 كم ) وتكلفة 11،2 مليار جنيه.
- تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم وتكلفة 2،2 مليار جنيه.
- ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم وتكلفة 600 مليون جنيه.
- تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم وتكلفة 2،5 مليار جنيه.
- تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوي من الطريق الدائري / الدائري الإقليمي / وصلة النفق
بطول 88 كم وتكلفة 5،7 مليار جنيه.
- تطوير الطريق الساحلي الدولي من كم 21 حتي كم 101 بطول 80 كم وتكلفة 2 مليار جنيه
- تطوير الطريق من رأس النقب حتي طريق طابا / نويبع بطول 131 كم وتكلفة 890 مليون جنيه.
- تطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم وتكلفة 8 مليار جنيه.
- تطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كم وتكلفة 5،7 مليار جنيه.
- تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كم وتكلفة 9،8 مليار جنيه.
- تطوير طريق دهب - نويبع ( المرحلة الاولي بطول 27 كم ) وتكلفة 334 مليون جنيه.