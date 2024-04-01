الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة.

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وجاء في بيان  لهيئة ميناء دمياط أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30037 طن
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30037 طن تشمل: 618 طن ملح معبأ و 2949 طن رمل صب  و 2478 طن يوريا صب و718 طن يوريا معبأ و6413 طن اسمنت معبأ و16861 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46334 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46334 طن تشمل:  9450 طن قمح و12307 طن خردة و7172 طن حديد و3915 طن فول و2415 طن عدس و7000 طن ذرة و420 طن مولاس و955 طن خشب زان و2700 طن سكر.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 66 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 658 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1558 حاوية مكافئة.

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رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59196 طنًا
 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59196 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 147487 طنًا.


كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3784 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابة والقليوبية،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5693 شاحنة.

ميناء دمياط يشارك في الاحتفال بساعة الأرض

يشار إلى أنه استمرارًا للخطوات التي تتخذها هيئة ميناء دمياط بالتوافق مع توصيات قمة المناخ COP 27 والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ، وإدراكًا منها بالقضايا البيئية ورفع الوعي بها ضمن خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، شاركت هيئة ميناء دمياط في المظاهر الرمزية الاحتفالية الدولية بساعة الأرض للعام الحالي 2024 لمشاركة جهود الحد من التغيرات المناخية والتي يحتفل به العالم في السبت الأخير من شهر مارس من كل عام بغرض تسليط الضوء على قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث وجه اللواء بحرى أ.ح / أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بإطفاء الإضاءة غير الضرورية أو تخفيضها طبقًا لحاجة العمل داخل مباني الميناء كمشاركة رمزية لمنهج متبع بالفعل للحد من ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.


وأضاف أن الميناء مستمر في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية البيئة طبقا لتوجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل، ملقيًا الضوء على ما حققته الهيئة في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكي الآني للسفن (JIT)، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية (OPS) بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئيا من السفن، كما يتم تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقا لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء.


وأشار إلى التعاون مع جهاز شئون البيئة المتمثل في تواجد أول مرصد بيئي متكامل على مساحة 180 مترا مربعا داخل ميناء دمياط، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة وربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر، وتزود ميناء دمياط بأحدث الوحدات البحرية والمعدات المساعدة لمكافحة التلوث البحري، وتدريب العاملين في مجال حماية البيئة البحرية بأحدث الوسائل والأساليب وفقا لخطة طوارئ موضوعة مسبقا بالتعاون مع هيئة السلامة البحرية وجهاز شئون البيئة، إلى جانب تزود مباني الهيئة بمحطات للطاقة الشمسية كمرحلة أولى تمتد تدريجيا إلى كافة منشآت الهيئة وفقا لخطة موضوعة مسبقًا، إلى جانب إضاءة الطرق الرئيسية داخل الميناء بمصادر إضاءة تعمل أيضا بالطاقة الشمسية، بجانب تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ومراجعة مسئولى الطاقة الإجراءات الدورية والمرور اليومي وعمل الصيانات الدورية للتأكد من كفاءة استخدام مصادر الطاقة، مع الاهتمام الثابت بالمناطق المزروعة والسياج الشجري داخل الميناء.

لهيئة ميناء دمياط أرصفة موانيء الهيئة ميناء وزير النقل وزارة النقل

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