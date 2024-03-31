الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 12 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة و742 شاحنة بمواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر
مواني البحر الأحمر


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 742 شاحنة و65 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500  طن بضائع، 337 شاحنة و61 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 405 شاحنة و4 سيارة. 

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ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

 استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة  الحرية1 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل ودليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و377 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا.

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تداول 64 سفينة بضائع عامة فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1241 راكب بموانيها.

جدير بالذكر ان موانئ البحر الاحمر حققت تداول 685 ألف طن بضائع عامة خلال شهر فبراير الماضي بزيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 54 % خلال نفس الفترة
وذلك في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 685الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر فبراير الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 415 ألف طن بنسبة زيادة 7% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 54% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 270 ألف طن.
حيث شهد ميناء سفاجا تداول 485 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 243 ألف طن وصادر 241 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بنسبة زيادة 398% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن وصادر 34 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 96 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 15 ألف طن وصادر 81 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 11 ألف طن سولار وبروبلين، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 59 ألف طن فوسفات كم
ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية 

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