السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 5 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25543 طن تشمل 5718 طن رمل صب و9049 طن يوريا صب و1306 طن يوريا معبأ و6451 طن اسمنت معبأ و1140 طن زيت طعام و1188 طن ملح و691 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63717 طن تشمل 18904 طن قمح و8868 طن خردة و3331 طن حديد و6250 طن فول و11500 طن ذرة و1070 طن خشب زان و150 طن فول صويا و7800 طن سكر و5844 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 410 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 560 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1750 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62132 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137160 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3653 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4292 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62026 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143811 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6092 شاحنة في دمياط.

دمياط تاريخ ميناء دمياط 3 حاويات أحداث دمياط 2561 حاوية

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